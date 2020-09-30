Верещук пояснила, навіщо їй агітаційні ролики про манікюр, сумочку та зачіску

Кандидатка в мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук, яка здивувала багатьох передвиборчими рекламними роликами, у яких розповідає про вміст своєї сумочки чи те, який манікюр та зачіску обирає, пояснила Радіо Свобода, навіщо їй така агітація.

«Я, коли даю інтерв’ю або прошу запитати мене у фейсбуці чи телеграмі, то саме такі запитання мені і ставлять: «Розкажіть більше про себе, про свій розпорядок дня», «А ви ЗОЖ (російська абревіатура на позначення здорового способу життя – ред.) чи ні?», «Що ви їсте? Яка дієта?» Звичайно, можна сказати, що я не бачу цих питань, але можна щиро і відкрито поділитися. Я спокійно відповідаю, тому що вважаю, що навіть манікюр для жінки-політика має сенс», – розповіла Верещук.

На запитання Радіо Свобода про те, чи не вважає вона, що така агітація сприяє вкоріненню стереотипів щодо жінок-політиків, з якими намагаються в Україні зараз боротися, кандидатка в мери столиці відповіла, що ні.

«Я хочу, щоб мене люди знали і якоюсь мірою полюбили як людину. Зараз більше нав’язується якийсь негатив (яким я була поганим міським головою, якою я була поганою там десь), а я хочу, щоб люди просто оцінили самі. Тому готова відкриватись, готова іти до людей от у такий спосіб, який ви бачите», – пояснила Верещук.

За її словами, окрім роликів про сумочку, манікюр та зачіску, вона також підготувала для виборців ще ряд коротких відео, у яких розповість про улюблені книжку та фільм, стресові ситуації, про свої розчарування і успіхи.

«Це мої ідеї. Я дуже хотіла в такій короткій формі до хвилини, до двох описати все те, що мене сформувало як жінку-політикиню, яка може бути лідером і взяти на себе відповідальність. Буде багато роликів, які, повірте, емоційно зайдуть виборцю. І не йдеться лише про виборчий період, йдеться про формування образу, і це політичний образ, який буде супроводжувати мене, я сподіваюсь, усе моє політичне життя», – вважає кандидатка в мери Києва.

На запитання про те, чи не вважає Верещук, що ця агітація формує для неї як політика комічний образ, вона зазначила, що «це абсолютно не відповідає дійсності».

«І ми це побачимо. Курчат восени рахують», – вважає представниця «Слуги народу».

16 липня партія монобільшості визначилася зі своєю кандидаткою на посаду мера Києва – нею стала чинна народна депутатка Ірина Верещук.

Окрім Верещук, на кандидування від «Слуги народу» на посаду мера Києва претендували Микола Тищенко, Дмитро Гурін, Олександр Качура та Олександр Дубінський.