Верещук і Джеппар відреагували на звинувачення ФСБ Росії і заочний арешт

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук відреагувала на оголошення Росією її в розшук.

«ЗМІ написали, що росіяни заочно арештували та оголосили мене в розшук за «посягання на територіальну цілісність рф». Всі мене про це питають. Ну що я можу сказати? Це моя робота», – написала вона в телеграмі.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, яку сьогодні також російський суд заочно заарештував та оголосив у розшук за аналогічним звинуваченням, заявила, що сприймає це як «визнання ефективності своєї роботи».

«Зізнаюсь, я займаюсь відновленням територіальної цілісності України з 2014 року, з перших днів окупації Росією моєї Батьківщини. Тому сприймаю такі дії, як визнання ефективності своєї роботи», – написала вона у фейсбуці.

Федеральна служба безпеки Росії 6 грудня оголосила в розшук українських урядовиць Еміне Джеппар і Ірину Верещук. Як повідомляли російські ЗМІ, ФСБ звинувачує їх у «порушенні територіальної цілісності РФ», суд заочно заарештував українських посадовиць.

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У жовтні Україна оголосила у розшук сотні російських чиновників та депутатів – це депутати Держдуми Росії, сенатори, члени Ради безпеки РФ та російського уряду. Серед них директор ФСБ Росії Олександр Бортніков, голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, голова Росгвардії Віктор Золотов, міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Їм інкримінують частину 2 статті 110 Кримінального кодексу України – «посягання на територіальну цілісність країни».