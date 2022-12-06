Російська ФСБ оголосила в розшук заступницю голови МЗС Джеппар і голову МінТОТ Верещук – ТАСС

Федеральна служба безпеки оголосила в розшук українських урядовиць Еміне Джеппар і Ірину Верещук, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланям на російське державне інформаційне агентство ТАСС 6 грудня.

За повідомленням, ФСБ попросила Лефортовський суд Москви заочно заарештувати заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джеппар та віцепрем’єрку, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окуповаих територій Іринку Верещук.

Спецслужба звинувачує їх у «порушенні територіальної цілісності РФ».

Ані Джеппар, ані Верещук наразі не коментували публічно це повідомлення.

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У жовтні Україна оголосила у розшук сотні російських чиновників та депутатів – це депутати Держдуми Росії, сенатори, члени Ради безпеки РФ та російського уряду. Серед них директор ФСБ Росії Олександр Бортніков, голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, голова Росгвардії Віктор Золотов, міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Їм інкримінують частину 2 статті 110 Кримінального кодексу України – «посягання на територіальну цілісність країни».