Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Верещук: з полону вдалося звільнити 41 людину, серед них – священник

Ірина Верещук повідомила, що додому повертаються 28 військових і 13 цивільних


Віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого вдалося повернути додому 41 людину

«Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних», – написала вона в телеграм.

За словами Верещук, серед звільнених є настоятель храму ПЦУ.

Останній обмін полоненими відбувся минулого тижня – 30 квітня. Тоді вдалося звільнити 14 українців.

За даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії були проведені дев’ять обмінів полоненими, станом на 5 травня до України повернули 324 громадян.

У середині квітня Ірина Верещук казала, що Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG