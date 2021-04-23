У Верховному суді підтвердили скасування штрафу у 80 млн гривень для «Бритіш Американ Тобакко»

Касаційний господарський суд Верховного суду скасував рішення Антимонопольного комітету про штраф для компанії «Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна». Це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі суду.

За повідомленням, колегія суддів Касаційного господарського суду Верховного суду ухвалила рішення 15 квітня.

«Верховний Суд у складі колегії суддів КГС ВС скасував судові рішення попередніх судових інстанцій та ухвалив нове рішення, яким задовольнив касаційну скаргу ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна» про визнання недійсним рішення АМКУ від 10.10.2019 №697-р у частині, що стосується скаржника», – йдеться у відповіді пресслужби.

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Компанія повідомила про це рішення 20 квітня.

10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував кілька іноземних тютюнових компаній, а також українську компанію «Тедіс» загалом на 6,5 мільярда гривень. Комітет дійшов висновку, що компанії узгоджували свої дії, чим обмежили доступ іншим підприємствам на ринок сигарет і порушили умови чесної економічної конкуренції.

Зокрема, «Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна» отримала штраф на 80 мільйонів гривень.

У січні 2021 року українська філія «Бритіш Американ Тобакко» програла апеляцію щодо цього, вже сплаченого, штрафу в Північному апеляційному суді, але звернулася до касації.