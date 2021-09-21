Верховна Рада ухвалила закон про закупівлі ліків за договорами керованого доступу

Верховна Рада 21 вересня підтримала в другому читанні законопроєкт №4662 «щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу».

«За» висловилися 309 народних депутатів, проти – один, 13 парламентарів утрималися.

Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я, документ передбачає новий механізм закупівель інноваційних препаратів для лікування важких хронічних захворювань.

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«Відтепер держава буде напряму домовлятись з виробниками стосовно доступу до лікарських засобів. Це потенційно дасть змогу отримати нижчі ціни. Перелік ліків, які можуть закуповуватись за договорами керованого доступу, буде погоджувати Кабінет Міністрів після їх аналізу та оцінки з боку Департаменту оцінки медичних технологій Державного експертного центру МОЗ», – йдеться в коментарі міністерства.

Верховна Рада 2 червня підтримала в першому читанні законопроєкт №4662, який запроваджує процедуру закупівель за догорами керованого доступу.

Договори керованого доступу передбачають конфіденційність ціни при закупівлі дороговартісних ліків від орфанних захворювань у компаній, які часто є єдиними їх виробниками.

Це, як очікується, дозволить державі отримувати такі ліки за індивідуальною ціною зі знижкою. Йдеться в тому числі про ліки для хворих на спінальну м’язову атрофію.