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Головою Верховного суду став Всеволод Князєв

Будівля Верховного суду України

Пленум Верховного суду України обрав новим головою цієї інституції Всеволода Князєва, він обраний на наступні чотири роки. Кандидатуру Князєва підтримали 98 суддів зі 168, які взяли участь у голосуванні, ішлося в трансляції засідання, що відбулося 22 жовтня.

На посаду претендували ще два кандидати, але вони не набрали необхідної кількості голосів.

Всеволод Князєв до обрання працював секретарем Великої палати Верховного суду України.

У 2001 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю, дія посвідчення адвоката була зупинена у 2013 році. Почав працювати суддею у 2013 році, а у 2015 році став Головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

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