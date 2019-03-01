Україна посідає 77-е місце зі 126 у рейтингу верховенства права – дослідження

Україна посідає 77-у позицію серед 126 країн світу у рейтингу верховенства права 2019 року. Результати рейтингу оприлюднені на сайті міжнародної неурядової організації World Justice Project.

За даними експертів організації, порівняно з попередніми оцінками, Україна піднялася на чотири позиції, і є сьомою з 13 країн регіону (Східна Європа і Центральна Азія).

Україна в рейтингу опинилася між Таїландом і Сербією.

Лідерами рейтингу стали Данія, Норвегія й Фінляндія. На останніх місцях рейтингу опинились Демократична Республіка Конго, Камбоджа і Венесуела.

Росія – на 88-му місці в рейтингу, Білорусь – на 66-му.

Індекс верховенства права відображає забезпечення законності в країні та розраховується з урахуванням стану урядових повноважень, рівня корупції, відкритості уряду, фундаментального характеру права, забезпечення порядку і безпеки, цивільного й кримінального правосуддя.

Як заявляють укладачі звіту, нинішній рейтинг продемонстрував подальше погіршення з верховенством права у світі.

Найбільш стрімке зниження відбувається в сфері «обмеженнях урядових повноважень», що свідчить про зростання авторитаризму.

Минулого року Україна посідала в рейтингу 77-му позицію серед 113 країн світу.