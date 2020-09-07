Разумков: жодних підстав для дострокового припинення повноважень Ради я поки що я не бачу

Жодних підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає, заявив голова парламенту Дмитро Разумков в інтерв’ю «Українським новинам».

«Підстави для дострокового припинення повноважень Парламенту чітко виписані в Конституції. Станом на сьогодні жодна з них, на мій погляд, не може бути застосована до діючої Верховної Ради України. Коаліція є, ми працюємо більш ніж регулярно, уряд працює. Жодних підстав для дострокового припинення повноваження я поки що я не бачу. Сподіваюся, що вони не з'являться», – сказав Разумков.

Він заявив, що ефективність роботи парламенту протягом року була «різною».

«Бувають дні, коли ми приймаємо все дуже швидко, якісно, оперативно, а бувають важкі дні. Це залежить і від законопроектів, які виносяться в зал. По-різному буває, життя мінливе, сьогодні вам легше, завтра може бути настрій інший. Але ви розумієте, настрій не повинен впливати на Конституцію і закони. Вони для того і написані, щоб працювати незалежно від того, який у вас настрій», – зазначив голова парламенту.

Разумков стверджує, що виконає указ президента Володимира Зеленського, якщо той вирішить розпустити парламент і якщо «для цього будуть конституційні підстави».

29 серпня виповнився рік з початку роботи Верховної Ради дев’ятого скликання.