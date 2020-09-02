Рада «в турборежимі» за рік ухвалила менше законів, ніж попередники – КВУ

Верховна Рада IX скликання за рік роботи ухвалила менше законів, ніж Верховна Рада VIII-го, повідомляє Комітет виборців України, який порівняв кількість ухвалених документів.

Для ВР VIII скликання йдеться про період роботи із 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, ВР IX скликання – із 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року.

За даними КВУ, в перший рік роботи народні депутати IX скликання ухвалили 264 закони, депутати VIII скликання – 330.

«Таким чином, показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими. Також депутати восьмого скликання зареєстрували більше законопроєктів: 4,8 тисячі проти 3,4 тисячі у депутатів 9-го скликання. Абсолютну більшість проєктів зареєстрував уряд», – йдеться в повідомленні.

При цьому в депутатів обох скликань була майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 – у депутатів 8-го скликання і 117 – у депутатів 9-го скликання.

«Навіть в умовах турборежиму кількість ухвалених законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення – турборежим виявився широко розрекламованим міфом», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Народні депутати дев’ятого скликання склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради 29 серпня 2019 року.