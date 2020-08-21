«Комітет виборців України» у відповідь на критику Зеленського нагадав йому про повноваження президента

Громадська організація «Комітет виборців України» у відповідь на критику на свою адресу з боку президента України Володимира Зеленського нагадала йому про повноваження голови держави.

20 серпня Зеленський у коментарі Радіо Свобода заперечив звинувачення КВУ у використанні службових поїздок для агітації за партію «Слуга народу». Він сказав: «Я працюю на державу Україна. Я сьогодні приїхав, ми вирішили багато питань. Я не знаю, до чого тут символіка до мосту, який не робили… Хай «Комітет» побудує цей міст замість мене».

«Представники КВУ регулярно працюють на українських виборах як спостерігачі, члени виборчих комісій, тренери з виборчого законодавства, надають консультації органам державної влади та розробляють просвітницькі матеріали для виборців. Але мости в КВУ не будують. Будівництво мостів не відноситься до компетенції громадських організацій точно так само, як не відноситься до повноважень президента України», – заявили у КВУ.

«Комітет виборців України» наголосив, що під час майбутніх місцевих виборів питання розмежування діяльності органів державної влади та діяльності політичних партій і кандидатів має стати одним з ключових.

«Використання адмінресурсу є недопустимим і не сприятиме довірі до результатів виборів. Саме тому представникам владної команди не варто шукати шпарини в законодавстві (яких і справді вистачає) для того, щоб займатися прихованою агітацією, а варто зосередитися на виконанні своїх прямих державних обов’язків. Без агітації і самопіару», – зазначили у КВУ.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року.