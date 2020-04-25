Верховний суд США не підтримав імміграційний позов

Верховний суд США відхилив позов, поданий штатами Нью-Йорк, Коннектикут і Вермонт, які вимагали припинити на час пандемії коронавірусу дію правила, згідно з яким імміграційна влада може відмовити в наданні дозволу на постійне проживання іммігрантам, які в майбутньому можуть звернутися за державною допомогою.

Позивачі доводили, що пандемія коронавірусу кардинально змінила стан справ, оскільки іммігранти можуть зіткнутися з проблемами при отриманні медичної й іншої допомоги, що негативно відобразиться на всьому американському суспільстві, повідомляє «Голосу Америки».

Правило запровадила адміністрація президента США Дональда Трампа. Рішення Верховного суду підтримали всі дев’ять суддів.

Трамп 22 квітня підписав указ, який на час епідемії коронавірусу забороняє імміграцію до Сполучених Штатів. Указ буде діяти щонайменше 60 днів. Обмеження не стосуються медичних працівників і людей інших спеціальностей, чия допомога може знадобитися для боротьби з епідемією.