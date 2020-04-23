Трамп підписав указ про тимчасове обмеження імміграції в США

Президент США Дональд Трамп оголосив, що підписав указ про тимчасове обмеження на імміграцію в країну. Він сказав про це на брифінгу в Білому домі 22 квітня.

На початку тижня Трамп, який висувається на другий президентський термін цього року, мотивував такий крок необхідністю захиститися від «невидимого ворога» і захистити робочі місця американців.

Указ передбачає припинення видачі грін-карт іноземцям мінімум на 60 днів. Потім має бути ухвалене рішення про його скасування чи продовження.

Будь-яка спроба президента зупинити допуск законних іммігрантів у країну найімовірніше буде оскаржена в суді, оскільки імміграція у США регулюється федеральними законами.

Колишні спроби президента обмежити або тимчасово заборонити в’їзд до країни біженців та іммігрантів розглядалися судами різних інстанцій, законність більшості цих указів була підтверджена Верховним судом країни.

В останні тижні адміністрація Дональда Трампа ввела додаткові заборони на допуск в США біженців і незаконних мігрантів, посилаючись на небезпеку поширення коронавірусу в країні.

У США на COVID-19 захворіли близько 850 тисяч людей, майже 48 тисяч – померли. Через пандемію щонайменше 22 мільйони американців втратили роботу.