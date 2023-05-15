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Верховний суд скликає позачергове засідання пленуму через події навколо Князєва

Пізно ввечері 15 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді

Верховний суд України повідомив, що «у зв’язку з подіями, що відбуваються навколо голови ВС Князєва В.С.», 16 травня відбудеться позачергове засідання пленуму Верховного суду.

«Час буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні суду від імені секретаря пленуму.

Оскільки акредитація ЗМІ розпочнеться з 11:00, очевидно, що засідання пленуму буде опісля цього часу.

Пізно ввечері 15 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду».

Повідомлялося про проведення невідкладних слідчих дій. Деталі у відомстві обіцяли надати згодом.

Низка ЗМІ з посиланням на свої джерела у НАБУ повідомляли, що голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали при отриманні хабара. Офіційно ні НАБУ, ні САП цього на своїх ресурсах не повідомляли.

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