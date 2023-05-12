ЄС привітав українську стратегію реформи правоохоронних органів

Європейський союз вітає стратегію з реформування системи правопорядку, яку напередодні схвалив президент України Володимир Зеленський. Про це представництво ЄС в Україні заявило 12 травня.

«Ефективні й реформовані правоохоронні органи мають вирішальне значення як для опору України, модернізації та вступу країни до ЄС, так і для виконання 7 рекомендацій. З нетерпінням чекаємо на впровадження та сповнені рішучості всіляко її підтримувати», – заявили у місії.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив 12 травня, що план реформування системи правопорядку передбачає шість пріоритетів:

дієвість і ефективність органів правопорядку та прокуратури як невід’ємної складової сектору безпеки і оборони

послідовна кримінальна політика, пріоритетом у якій є запобігання злочинності, невідворотність відповідальності, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення інтересів потерпілого

оперативність кримінального провадження з дотриманням міжнародних стандартів та принципу верховенства права

система управління, орієнтована на результат відповідно до встановлених пріоритетів

цифрова трансформація

відкритість, прозорість, підзвітність і незалежність

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що схвалив план реформування системи правопорядку.

Кабінет міністрів повідомляв про підготовку стратегічного плану реформування правоохоронних органів у січні 2023 року.

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За даними соціологів, довіра українців до державних інституцій зросла після початку повномасштабного російського вторгнення. Так, станом на січень 2023 року Київський міжнародний інститут соціології констатував, що баланс довіри до СБУ із -7% до +54%, до Національної поліції – з -14% до +45%.

Водночас найнижчий рівень довіри мають прокурори й суди: баланс довіри/недовіри до прокурорів становить -11%, до суддів – -9%.