Зеленський розповів про план реформування правоохоронних органів до 2027 року

Президент України Володимир Зеленський схвалив план реформування системи правопорядку – про це він заявив у вечірньому зверненні 11 травня.

За його словами, йдеться про «комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку, усіх правоохоронних органів та прокуратури».

«Це детальний документ, який розрахований на час до 2027 року. Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме нашій меті вступу України в ЄС… і, що не менш важливо, гарантує ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави», – сказав Зеленський.

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Він додав, що органи правопорядку мають гарантувати людям відчуття захищеності й справедливості, яка гарантуються «на рівні інституцій, повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу». На його думку, довіра до держави, зокрема, базується на довірі до правоохоронців.

«Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, свободи, поваги до закону, до людини. Це відповідь на питання, яку країну після війни ми будуємо: державу, яка поважає своїх людей і яку поважають у світі», – додав президент.

Кабінет міністрів повідомляв про підготовку стратегічного плану реформування правоохоронних органів у січні 2023 року.

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За даними соціологів, довіра українців до державних інституцій зросла після початку повномасштабного російського вторгнення. Так, станом на січень 2023 року Київський міжнародний інститут соціології констатував, що баланс довіри до СБУ із -7% до +54%, до Національної поліції – з -14% до +45%. Водночас найнижчий рівень довіри мають прокурори й суди: баланс довіри/недовіри до прокурорів становить -11%, до суддів – -9%.