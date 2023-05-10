Міносвіти розповіло про результати перевірки документів блогера Субботи про освіту

Міністерство освіти і науки перевірило іноземні документи про освіту, видані на ім’я Спартака Субботи – про це відомство повідомило 10 травня.

МОН повідомило, що отримало запит щодо достовірності цих документів. Під час перевірки в матеріалах атестаційної справи щодо присудження Субботі наукового ступеня виявили завірені копії документів.

Міністерство звернулося до державних підприємств «Інформаційно-іміджевий центр» та «Інфоресурс», щоб підтвердити наявність у реєстрах вказаних документів про освіту.

Читайте також: Понад 20 країн підтвердили проведення основної сесії мультипредметного тесту для українських вступників

«Відомості про диплом магістра, копія якого прикладена до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а вказане у справі Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту Міністерство освіти і науки України не видавало», – заявило відомство з посиланням на відповіді від держпідприємств.

Міносвіти додало, що спрямувало цю інформацію до Національної поліції з проханням перевірити можливу підробку та «зумисне використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича».

У квітні психолог Ілля Полудьонний оприлюднив розслідування в чотирьох частинах, у якому звинуватив ведучого подкасту «Подкаст терапія» Спартака Субботу в брехні щодо медичної освіти, наукового ступеня та досвіду роботи.

Суббота відкинув звинувачення, а 10 травня опублікував відео, в якому зокрема показав, як він стверджує, документ про здобуття вищої освіти в Університеті Ніцци.