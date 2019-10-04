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04 Жовтень 2019, Київ 20:04
Новини | Політика

Верховна Рада підтримала програму Кабінету міністрів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук подякував парламенту за підтримку

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Парламент підтримав програму діяльності Кабінету міністрів на наступні п’ять років – відповідне голосування відбулося 4 жовтня.

«За» висловилися 236 народних депутатів, всі вони – від «Слуги народу» та позафракційні. Представники інших фракцій або голосували проти, або утрималися, або не брали участі в голосуванні.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук подякував парламентарям за підтримку програми.

«236 голосів — за! Дякую колегам-депутатам», – написав він.

Згідно з самим документом, програма уряду – це «набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою Уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, заможніше та щасливіше».

З моменту ухвалення програми діяльності Кабінету міністрів він отримує імунітет на рік.

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