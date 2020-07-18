Голова Верховного суду розповіла про тиск на суддів ВС

Голова Верховного суду Валентина Данішевська розповіла про те, який тиск чинився на суддів її суду.

Як сказала вона в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», випадок тиску під час розгляду справи про вклади братів Суркісів у «Приватбанку» був єдиним випадком, коли це стосувалося і її особисто також, але це був далеко не єдиний випадок тиску на суддів.

За її словами, судді Верховного суду вже більш як 20 разів зверталися до Вищої ради правосуддя з приводу впливу чи втручання і потерпають від цього так само, як і судді інших інстанцій. «Із 22 звернень суддів частина розглянута, частина ще перебуває на розгляді ВРП», – сказала Данішевська.

Водночас голова суду не змогла сказати, про який характер тиску говорять судді, пославшись на те, що не знайома із заявами колег. «Думаю, що це залежить не лише від дій тих осіб, які намагаються впливати, а й від суб’єктивного сприйняття подій суддею», – додала вона.

27 квітня Велика палата Верховного суду відклала розгляд касаційної скарги НБУ, уряду України і «Приватбанку» на рішення судів нижчих інстанцій за позовом родини Суркісів і заявила про тиск на суддів.

«У зв’язку з тим, що останніми днями на суддів Великої палати чиниться тиск через ЗМІ та інтернет-мережі, Велика палата Верховного суду вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України і до Вищої ради правосуддя з відповідними заявами, тому розгляд справи сьогодні відкладено. Це певні статті, коментарі в соцмережах, у засобах масової інформації», – наголосила пресслужба суду.

Суркіси у своєму позові вимагали скасувати рішення НБУ про визнання їх пов’язаними з «Приватбанком» особами і визнання нечинними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 мільярд гривень на акції банку, пізніше викуплені державою за 1 гривню.

Урешті 15 червня Велика палата Верховного суду скасувала попередні рішення судів першої й апеляційної інстанцій, винесені на користь Суркісів, і закрила провадження у справі. «Велика палата Верховного суду дійшла висновку, що позов у цій справі подано на захист майнових прав на вклад, які позивачі вважають порушеними у зв’язку з визнанням їх пов’язаними особами. Такий спір за суб’єктним складом підлягає розгляду судами цивільної юрисдикції», – заявили в суді. Це рішення означає, що родина Суркісів може знову звертатися з позовами про повернення своїх коштів із намаганням довести, що вони не були пов’язаними з «Приватбанком» особами, до судів цивільної юрисдикції.