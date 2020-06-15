Верховний суд ухвалив рішення щодо більш ніж 1 мільярда гривень Суркісам від «Приватбанку»

Верховний суд України ухвалив рішення з приводу стягнення суми більш ніж в 1 мільярд гривень на користь членів родини Суркісів із нині державного «Приватбанку».

За повідомленням суду, його Велика палата скасувала попередні рішення судів першої й апеляційної інстанцій, винесені на користь Суркісів, і закрила провадження у справі.

«Велика палата Верховного суду дійшла висновку, що позов у цій справі подано на захист майнових прав на вклад, які позивачі вважають порушеними у зв’язку з визнанням їх пов’язаними особами. Такий спір за суб’єктним складом підлягає розгляду судами цивільної юрисдикції», – заявили в ВСУ.

Як нагадано в повідомленні, під час фінансового оздоровлення «Приватбанку» депозити пов’язаних із банком осіб підлягали обов’язковому обмінові на акції банку, які в подальшому держава придбала в акціонерів за 1 гривню. В цій справі позивачі доводили, що вони не були пов’язаними особами, а були неправомірно позбавлені своїх депозитів, і вимагали скасування низки рішень НБУ, ФГВФО і у зв’язку з цим просили стягнути з «Приватбанку» кошти у розмірі своїх вкладів із процентами. Суди першої та апеляційної інстанції вимоги позивачів задовольнили повністю. Спір був переданий на розгляд Великої палати Верховного суду у зв’язку з посиланням скаржника на порушення судами попередніх інстанцій правил юрисдикції.

Ідеться про справу № 826/20221/16 за позовом родини Суркісів про скасування рішення Національного банку України щодо визначення членів сім’ї Суркісів пов’язаними з АТ КБ «Приватбанк» особами і про визнання нечинними договорів обміну їхніх депозитів на акції додаткової емісії «Приватбанку» (bail in) і стягнення з державного нині «Приватбанку» більш ніж 1 мільярда гривень.

У 2017 році суд першої інстанції, Окружний адміністративний суд міста Києва, задовольнив позов сім’ї Суркісів: братів Ігоря і Григорія, Рахміля (батька Ігоря й Григорія), Марини (дочки Ігоря), Світлани (дочки Григорія) Суркісів і Поліни Ковалик (дружини Григорія) – вони просили скасувати рішення НБУ № 105 від 13 грудня 2016 року, яким вони були визнані пов’язаними з банком особами, і постановив повернути їм 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів США і 7,8 тисячі євро. Київський апеляційний адміністративний суд тоді відхилив апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Нинішнє рішення означає, що родина Суркісів може знову звертатися з позовами про повернення своїх коштів із намаганням довести, що вони не були пов’язаними з «Приватбанком» особами, до судів цивільної юрисдикції. Тим часом «Приватбанк» подав позовну заяву, оскаржуючи одне з попередніх судових рішень на користь Ігоря і Григорія Суркісів, саме через нововиявлені обставини: банк нагадує, що в одному з позовів Ігоря Суркіса, який він подав наприкінці минулого року до суду в Лондоні, він підтвердив свою спільну власність із колишнім акціонером «Приватбанку» Ігорем Коломойським у медіагрупі «1+1», і таким чином має бути визнаний пов’язаною з «Приватбанком» особою.

Існують і інші судові справи, що стосуються відносин між родиною Суркісів і «Приватбанком». Зокрема, ухвала Печерського районного суду Києва передбачає, що «Приватбанк» має примусово виплатити компаніям, пов’язаним із родиною Суркісів, близько 7 мільярдів гривень (понад 250 мільйонів доларів США) за депозитними договорами, які були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов’язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії «Приватбанку» під час націоналізації. Київський апеляційний суд 15 квітня підтвердив рішення про фактично стягнення з «Приватбанку» цієї суми на користь офшорних компаній, пов’язаних із родиною Суркісів, а державний виконавець відкрила проти банку провадження у зв’язку з цим. При цьому, як заявляють у банку, подані в рамках виконавчого провадження скарги банку на незаконність таких дій «фактично були проігноровані Печерським районним судом Києва, а відповідне звернення до Міністерства юстиції залишилося без відповіді».