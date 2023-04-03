Синоптики підсумували березневу погоду в Києві – було 6 температурних рекордів

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що середньомісячна температура повітря березня у Києві склала 4,8°С, що вище кліматичної норми на 2,3°С.

«У рейтингу найтепліших цьогорічний березень посів 11-ту позицію. Найхолодніше було 13 березня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,0°С, а найтепліше – 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до +20,0°, встановивши таким чином температурний рекорд», – повідомили метеорологи.

В обсерваторії також зазначили, що протягом трьох діб, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря.

У середині березня повідомлялося, що в Києві почалася метеорологічна весна.