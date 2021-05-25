Чоловіка, який побив ветерана АТО в Сумах, відпустили без обвинувачення за рішенням постраждалого – поліція

Чоловіка, який жорстоко побив ветерана АТО у парку в Сумах 21 травня, відпустили без висунення обвинувачення, адже постраждалий написав відповідну заяву, повідомили Радіо Свобода в управлінні Національної поліції в Сумській області.

«Патрульною поліцією був доставлений кривдник. Поліцейські опитали потерпілого. Потерпілий пояснив, що не хоче нікому шкодити. І написав зустрічну заяву про непроведення будь-якої перевірки з цього приводу. Нападнику нічого не інкримінувалося, тому що потерпілий відмовився», –розповіли в поліції.

У Спілці ветеранів війни з Росією знають про цей інцидент та намагаються вийти на постраждалого, розповів Радіо Свобода координатор організації Олександр Войтко.

«Ми знаємо, що постраждалий учасник АТО відмовився писати заяву. Яка в нього мотивація, на жаль, не скажу», – сказав Войтко.

У спілці повідомляли, що агресивний чоловік «причепився до дівчат у парку та зрештою почав їх бити». Ветеран на ім’я Єгор прийшов на допомогу дівчатам. Після словесної перепалки чоловік ніби заспокоївся, та як тільки ветеран почав йти – завдав удару зі спини, після чого бив ногами вже лежачого на землі, йдеться в повідомленні. Свої дії гресор знімав на телефон, супроводжуючи удари лайкою.

Згодом у соцмережах з’явилося відео, на якому вже тверезий нападник вибачається за свою поведінку, пояснюючи її тим, що його «поплутав біс». В агресії він звинувачує алкоголь, і каже, що своїх дій не пам’ятає.