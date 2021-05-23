У Львові пройшла хода на честь українських Героїв

У Львові 23 травня з нагоди Дня Героїв відбулася урочиста хода від пам’ятника провідникові ОУН Степану Бандері до постамента Тарасові Шевченку. Учасники бойових дій на Донбасі, Революції гідності, волонтери, представники молодіжних організацій несли фотографії тих, хто загинув, захищаючи Україну.

«Важливо сьогодні пояснювати молоді, що таке героїзм, розповідати про українських героїв, щоб молодь розуміла суть Дня Героїв», – каже Сергій Тітаренко, військовий льотчик, який у 2014 році проходив службу у 16-й бригаді армійської авіації Збройних сил України. Його вертоліт Мі-24 був збитий ракетою бойовиків під Слов’янськом у червні 2014-го. Сергій Тітаренко зазнав тяжких травм, пересувається у візку, як і його побратим Олексій Богатирьов.

Обоє ветеранів взяли участь у ході, присвяченій Дню Героя.

«У моєму розумінні героїзм – це коли люди віддають найважливіше, що у них є, своє життя і здоров’я», – говорить Олексій Богатирьов.

Біля пам’ятника Кобзареві виступив оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

З нагоди Дня Героїв вшанували пам’ять провідника ОУН, полковника армії УНР Євгена Коновальця, це сталося в селі Зашків Львівської області, де він народився. Рідні та друзі прийшли на Личаківський цвинтар помолитись і вклонитись борцям за незалежність України.

Свято започатковане в 1941 році на Другому зборі ОУН, який постановив вшановувати День Героїв 23 травня. Цього дня в 1938 році в Роттердамі був убитий Євген Коновалець, у травні також завершився земний шлях інших відомих українців – лідера української національно-визвольної боротьби 1917–1921 років Симона Петлюри, ідеолога державної самостійності України Миколи Міхновського.

У радянський час це свято було заборонене. У західних областях України День Героїв почали відроджувати на початку 90-х років, метою є не лише вшанування пам’яті українських героїв, але й відродження в українців героїчного духу. З 2014 року День Героїв вшановують у багатьох українських регіонах у четверту неділю травня.