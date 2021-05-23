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23 травня 2021, Київ 20:35
Фотогалереї

Вшанування Дня Героїв у Києві – фоторепортаж

23 травня відзначають день пам'яті та вшанування всіх українців, які присвятили життя боротьбі за свою країну. Заходи з нагоди Дня Героїв пройшли сьогодні в Києві. Зокрема, біля меморіального знаку Героям Небесної Сотні відбулась панахида та покладання квітів, а на Михайлівській площі – урочисте вшанування борців за незалежність України, а також панахида та покладання квітів до Стіни пам'яті. У заходах взяли участь сім'ї Героїв Небесної Сотні, сім'ї загиблих учасників АТО і ООС, учасники бойових дій на сході України, учасники Революції Гідності. Біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського собору висадили квіти.

Біля меморіального знаку Героям Небесної Сотні відбулась панахида та покладання квітів
1 Біля меморіального знаку Героям Небесної Сотні відбулась панахида та покладання квітів
На Михайлівській площі&nbsp; біля Стіни пам&rsquo;яті пройшла панахида та покладання квітів&nbsp;
2 На Михайлівській площі  біля Стіни пам’яті пройшла панахида та покладання квітів 
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У заходах взяли участь сім&#39;ї Героїв Небесної Сотні, сім&#39;ї загиблих учасників АТО і ООС, учасники бойових дій на сході України, учасники Революції Гідності
5 У заходах взяли участь сім'ї Героїв Небесної Сотні, сім'ї загиблих учасників АТО і ООС, учасники бойових дій на сході України, учасники Революції Гідності
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Біля Стіни пам&#39;яті поблизу Михайлівського собору висадили квіти
8 Біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського собору висадили квіти
Вперше офіційним святом 23 травня проголосив з&#39;їзд Організації українських націоналістів, виходячи зі знакових травневих втрат українського народу &ndash; того місяця в різні роки Україна втратила виразних діячів визвольного руху. У Києві за суперечливих обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. 23 травня у Роттердамі вбито Євгена Коновальця. 25 травня в Парижі &ndash; Симона Петлюру
9 Вперше офіційним святом 23 травня проголосив з'їзд Організації українських націоналістів, виходячи зі знакових травневих втрат українського народу – того місяця в різні роки Україна втратила виразних діячів визвольного руху. У Києві за суперечливих обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. 23 травня у Роттердамі вбито Євгена Коновальця. 25 травня в Парижі – Симона Петлюру
У часи радянського режиму День українських героїв пошановували підпільно. З 1990-их років він набуває розголосу
10 У часи радянського режиму День українських героїв пошановували підпільно. З 1990-их років він набуває розголосу
Після 2014 року дата дедалі частіше відзначається державними та самоврядними органами&nbsp;
11 Після 2014 року дата дедалі частіше відзначається державними та самоврядними органами 
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Тепер українці також вшановують учасників АТО й ООС &ndash; на додачу до лицарів Русі, козаків, гайдамаків, холодноярців, січових стрільців, вояків УНР, Української повстанської армії та героїв Небесної Сотні
13 Тепер українці також вшановують учасників АТО й ООС – на додачу до лицарів Русі, козаків, гайдамаків, холодноярців, січових стрільців, вояків УНР, Української повстанської армії та героїв Небесної Сотні
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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