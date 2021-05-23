Вшанування Дня Героїв у Києві – фоторепортаж

23 травня відзначають день пам'яті та вшанування всіх українців, які присвятили життя боротьбі за свою країну. Заходи з нагоди Дня Героїв пройшли сьогодні в Києві. Зокрема, біля меморіального знаку Героям Небесної Сотні відбулась панахида та покладання квітів, а на Михайлівській площі – урочисте вшанування борців за незалежність України, а також панахида та покладання квітів до Стіни пам'яті. У заходах взяли участь сім'ї Героїв Небесної Сотні, сім'ї загиблих учасників АТО і ООС, учасники бойових дій на сході України, учасники Революції Гідності. Біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського собору висадили квіти.