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14 Березень 2019, Київ 13:29
Новини | Політика

У Росії відкрили справу про «реабілітацію нацизму» на В’ятровича, він відповів – «русская гарячка»

Очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович

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Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу на директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича за підозрою в «скоєнні злочину проти миру і безпеки людства», йдеться на сайті російського відомства.

«У період з 12 листопада 2014 року і досі (В’ятрович – ред.) здійснює систематичне заперечення фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних військових злочинців осі європейських країн, в тому числі про саму приналежність українських націоналістів часів Великої вітчизняної війни до військ СС і їхньої участі у військових злочинах проти мирного населення», – йдеться в повідомленні.

У російському слідчому комітеті вказали, що справу порушено за статтею Кримінального кодексу Росії «Реабілітація нацизму».

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Очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав «русской гарячкой» інформацію про порушену стосовно нього кримінальну справу у Росії.

«Русская гарячка – вона безпощадна», – написав В’ятрович у Facebook і додав, що «здається, Росія завмерла у вічному 1984».

Володимир В’ятрович – український науковець, публіцист, дослідник історії визвольного руху. З березня 2014 року очолює Український інститут національної пам’яті.

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