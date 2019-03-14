У Росії відкрили справу про «реабілітацію нацизму» на В’ятровича, він відповів – «русская гарячка»

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу на директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича за підозрою в «скоєнні злочину проти миру і безпеки людства», йдеться на сайті російського відомства.

«У період з 12 листопада 2014 року і досі (В’ятрович – ред.) здійснює систематичне заперечення фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних військових злочинців осі європейських країн, в тому числі про саму приналежність українських націоналістів часів Великої вітчизняної війни до військ СС і їхньої участі у військових злочинах проти мирного населення», – йдеться в повідомленні.

У російському слідчому комітеті вказали, що справу порушено за статтею Кримінального кодексу Росії «Реабілітація нацизму».

Очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав «русской гарячкой» інформацію про порушену стосовно нього кримінальну справу у Росії.

«Русская гарячка – вона безпощадна», – написав В’ятрович у Facebook і додав, що «здається, Росія завмерла у вічному 1984».

Володимир В’ятрович – український науковець, публіцист, дослідник історії визвольного руху. З березня 2014 року очолює Український інститут національної пам’яті.