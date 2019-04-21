На відео «погроз виборцям Зеленського» фігурують номери неіснуючих автомобілів

На відео нібито погроз виборцям одного з кандидатів на виборах президента Володимира Зеленського, яке поширюють проросійські ресурси як відео з траси Київ-Черкаси, фігурують номери автомобілів, яких не існує, свідчать дані OpenDataUA (телеграм-бот для перевірки відкритих даних).

Один із номерів – АА4952ІВ – відсутній у реєстрі, а під номером СВ3498АМ зареєстрований УАЗ 452Д 1978 року випуску, тоді як на відео це – автомобіль Opel.

У день другого туру виборів сторінки, підконтрольні російським гібридним силам, розповсюджують інформацію, що на трасі Київ-Черкаси невідомі погрожували пасажирам маршрутки і водіям автомобілів: на відео люди у балаклавах з тризубом клеять на автомобілі наліпки з агітацією за Петра Порошенка проти волі власників авто.

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Місце зйомки встановити важко, адже на ньому відсутні об’єкти для географічної прив’язки, але можна добре розгледіти державні номери двох автомобілів, що зняті у ролику.