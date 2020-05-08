У Києві з 12 травня почнуть відключати гарячу воду

У Києві з 12 травня почнуть традиційні відключення гарячої води через проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми мали розпочати тестування мереж ще на початку квітня, одразу після завершення опалювального сезону. Однак, враховуючи карантин і перебування багатьох людей вдома або на дистанційному режимі роботи, місто прийняло рішення відтермінувати їх проведення. Враховуючи перший етап послаблення карантину та необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми розпочинаємо процес гідравлічних випробувань», – зазначив Пантелеєв.

Випробування проводитимуть поетапно відповідно до затвердженого графіку. Як очікують у КМДА, на кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів.

«Ми розуміємо, що відсутність гарячої води – це дискомфорт і перепрошуємо у киян за це. Однак іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає», – заявив Пантелеєв.

На початку квітня мер Києва Віталій Кличко пообіцяв не вимикати воду в столичних будинках під час карантину.