Родичі жертв теракту в Харкові судяться з державою – адвокат повідомив про відповідь Мін’юсту на позов

Батьки загиблого під час теракту у Харкові Данила Дідіка отримали відповідь на позов постраждалих від вибуху. Про це Радіо Свобода повідомив представник потерпілих, адвокат Олег Головков.

За словами Головкова, держава вважає, що нічого не винна рідним загиблих – це є офіційною позицією щодо позову, який подали проти України потерпілі.

«Представник Міністерства юстиції від імені держави, Кабінету міністрів вказує, що «де докази взагалі про те, що вам завдано моральну шкоду, де документи, які підтверджують, що Кабмін зобов’язаний боротися із тероризмом, і де підстави стверджувати, що ви взагалі маєте право на такий позов?», – переказав зміст отриманої відповіді Головков.

Відповідь було отримано напередодні річниці теракту. Нині на місці вибуху, де встановлено пам’ятний знак, пройшла панахида за загиблими.

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Присутній на заході батько загиблого 15-річного Дані Дідіка Андрій зазначив – держава не зробила нічого для родин загиблих.

«Від початку всіх Даніних друзів виписали з осколками з лікарні і ми самі з друзями видаляли ці осколки, домовлялися у лікарнях. Жодної фінансової допомоги. 5 тисяч, які дали – ми витратили у десятки разів більше грошей щоб лише видалити осколки хлопцям», – поділився Андрій Дідік.

Чоловік також вважає винною державу у відсутності справедливості, адже обвинувачені у теракті люди нині на свободі.

Теракт у Харкові стався 22 лютого 2015 року. На маршруті слідування мирної ходи харків’ян було закладено протипіхотну міну. Через її вибух загинуло четверо людей, серед який був і 15-річний Данило Дідік. Ще дев’ятеро потрапили у лікарню.

Організаторів теракту знайшли майже одразу. Суд над Володимиром Дворніковим, Віктором Тетюцьким та Сергієм Башликовим тривав чотири роки. У грудні 2019 року було винесено вирок – довічне ув’язнення із конфіскацією майна. Та майже одразу підсудних обміняли на полонених, яких утримували бойовики на Донбасі.

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У січні 2020 Дворніков, Башликов та Тетюцький подали апеляційні скарги на довічне. Відтоді відбулося лише два засідання. Через неявку апелянтів їх об’явлено у розшук в Україні, справу і досі не розглянуто, а вирок суду першої інстанції не набрав законної сили.

У грудні 2021 року рідні загиблих Дані Дідіка, Ігоря Толмачова та Вадима Рибальченка подали позов до суду проти України. Вимагають по 5 мільйонів гривень на кожну сім’ю. Серед обґрунтувань позову – дії держави, через які винні у теракті лишилися непокараними.

Судове засідання у цій справі розглядатимуть у березні в одному з судів Харкова.