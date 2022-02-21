Батьків 16-річного харків’янина – учасника ДТП підозрюють у невиконанні батьківських обов’язків

Батькам 16-річного Миколи Харківського повідомлено про підозру. Про це Радіо свобода розповів прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. Йдеться про злісне невиконання батьківських обов’язків.

За словами Чубенка, батьки були обізнані, що їх син керує автівкою, не маючи водійського посвідчення.

«За сукупністю доказів, які були зібрані слідством, є обґрунтована підозра в тому, що батьки розуміли, що дитина керує транспортним засобом. Саме тому ми й пред’явили такі обвинувачення», – пояснив Чубенко.

Також мати Миколи Харківського, за рішенням суду, мала наглядати за сином. Минулого року хлопця засудили до двох років з умовним терміном через стрілянину у супермаркеті. Він поранив рідних своєї однокласниці з пневматичної зброї. При цьому мати Миколи на тривалий час виїжджала за кордон.

Запобіжного заходу батькам Харківського не обиратимуть, тому що вони співпрацюють зі слідством та мають ще двох малолітніх дітей.

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«Особи контактують зі слідством, надають усі необхідні документи та свідчення», – підкреслив представник прокуратури.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

ДТП за участі 16-річного Миколи Харківського сталася ввечері 26 жовтня 2021 року. Він за кермом Infinity намагався перетнути перехрестя на високій швидкості на червоний сигнал світлофора, де зіткнувся з іншою легковою автівкою Chevrolet. У результаті ДТП водій Шевроле загинув, троє пасажирів Infinity опинилися в лікарні.

Слідство у справі тривало кілька місяців. Зроблено 15 експертиз. За результатами однієї з них, «Інфініті» під час зіткнення рухалося зі швидкістю 180 кілометрів на годину.

Нині справу передано до суду. Підготовче засідання призначене на 10 березня.