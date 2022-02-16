«Запоріжжя чинитиме спротив»: пів тисячі містян вийшли на мітинг

Увечері 16 лютого в Запоріжжі на майдані Героїв Революції під стінами місцевої облдержадміністрації відбулася акція «Запоріжжя чинитиме спротив». На неї зібралося близько пів тисячі містян, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Сьогодні президент призначив День єднання. Але він відбувся не завдяки йому, а завдяки людині, що сидить в Кремлі. Вона не розуміє цього, але вона нас об’єднала. Вона нас об’єднала ще в 2014 році, коли наші хлопці пішли захищати нас. Тут багато ветеранів – дякую вам! Путіна зупинила воля українців. Коли наш президент заявив, що Харків може впасти – харківʼяни влаштували мітинг, там було 5 тисяч людей. Це був чіткий сигнал, що Харків – не російське місто. Такі ж мітинги відбулися в Одесі, в Києві. І сьогодні ми бачимо, що українці згуртувалися. Замість того, щоб скуповувати щось в продовольчих магазинах, вони пішли до збройних магазинів і скупили зброю. Ми дякуємо нашим союзникам – США, Великій Британії, Польщі. Вони теж поставили Путіна в глухий кут. Він міг напасти, може напасти і напав 8 років тому, але сьогодні ми бачимо, що довкола України об’єднався весь цивілізований світ», – сказав під час акції представник «Руху опору капітуляції» Олександр Хренов.

До акції долучилися представники різних політичних партій та організацій, втім, сам захід проходив без партійних прапорів. У мітингу також взяли участь місцеві волонтери та ветерани війни на Донбасі.

«2014 року, коли почалися військові дії, ми не стояли осторонь – як цивільні почали допомагати військовим, і восьмий рік допомагаємо. І коли вже новий поштовх, загроза вже прямого вторгнення Російської Федерації в Україну, то природньо, що не можемо сидіти вдома. Ми об’єднуємося: всі міста виходять на підтримку наших воїнів, проти російської агресії тому, що ми захищаємо свою землю. Це наша земля. Ми не можемо сидіти вдома спокійно – ми виходимо показувати всьому світу, що Україна – це сильна нація, сильна країна, що ми свою землю будемо захищати від ворога. Хоч вони і наші сусіди, але ніхто не дає їм права вторгатися на нашу землю», – розповіла Радіо Свобода запорізька волонтерка Стела Орел.

Мітинг у Запоріжжі проходив у форматі відкритого мікрофону – усі охочі могли висловитися під час нього. Під час віча його учасники вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих під час війни на Донбасі українських воїнів.

15 лютого про відсутність ознак деескалації на українсько-російському кордоні заявили президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. 16 лютого таку ж тезу в інтервʼю Бі-Бі-Сі висловив президент України Володимир Зеленський.

Офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.