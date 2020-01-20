Міністр оборони відзначив родичів загиблих захисників Донецького аеропорту

Міністр оборони Андрій Загороднюк 20 січня вручив пам’ятні знаки «Героям оборони ДАП» родичам загиблих захисників Донецького аеропорту.

«Для усіх нас 20 січня – один із найсумніших днів, адже у 2015 році героїчна 242-денна оборона Донецького аеропорту, коли цього дня загинули 49 кіборгів, завершувалася. Тих, хто загинув, уже не повернеш, але ми будемо їх пам’ятати та вшановувати доти, поки є Україна, тобто завжди. Ми спілкуємося з рідними та сім’ями загиблих практично щодня. До п’ятої річниці ми зробили пам’ятний знак, який я хочу передати сім’ям героїв, – сказав Загороднюк.

Згідно з повідомленням на сайті Міноборони, пам’ятні знаки розроблені у формі монет.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський разом із рідними загиблих захисників Донецького аеропорту поклав квіти до Пам’ятного дзвона, що на території Міністерства оборони України.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. В обороні також брали участь волонтери і медики.

У Донецькому аеропорту та селищі Піски впродовж цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву російськими гібридними силами нового терміналу загинули 58 «кіборгів», і 21 січня військове командування вирішило відвести українських військовослужбовців з повністю зруйнованої і непридатної для оборони будівлі.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських військових, поранені понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, частину – посмертно.