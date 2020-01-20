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20 січня 2020, Київ 12:05
Новини | Події

Біля Міноборони вшановують пам’ять загиблих захисників Донецього аеропорту

Заходи вшанування пам'яті «кіборгів», 20 січня 2020

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Президент України Володимир Зеленський разом із рідними загиблих захисників Донецького аеропорту поклав квіти до Пам’ятного дзвона, що на території Міністерства оборони України. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. В обороні також брали участь волонтери і медики.

У Донецькому аеропорту та селищі Піски впродовж цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

Сергій Кривонос, заступник секретаря РНБОУ
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У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву російськими гібридними силами нового терміналу загинули 58 «кіборгів», і 21 січня військове командування вирішило відвести українських військовослужбовців з повністю зруйнованої і непридатної для оборони будівлі.

Оборонець Донецького аеропорту на позиції. ДАП, жовтень 2014 року. Фото Сергія Лойка
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Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських військових, поранені понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, частину – посмертно.

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