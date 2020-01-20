У Києві проходить добовий онлайн-марафон на честь захисників Донецького аеропорту

У Києві о 10-й годині 20 січня почався добовий онлайн-марафон на честь захисників Донецького аеропорту.

«5 років тому – 20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал донецького аеропорту, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. Україна втратила понад 200 захисника-«кіборга», які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапила до полону. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні», – мовиться у повідомленні Київського міського центру допомоги учасникам АТО.

Зазначається, що з 10:00 20 січня до 10:00 21 січня у Колонній залі КМДА діятиме вільний простір, де зможуть виступити всі причетні до подій оборони ДАП.

Трансляція марафону вестиметься онлайн:





Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. В обороні також брали участь волонтери і медики.

У Донецькому аеропорту та селищі Піски впродовж цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.