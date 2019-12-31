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31 грудня 2019, Київ 20:06
Новини | Події

З початку доби на Донбасі немає втрат серед українських військових – штаб

Населений пункт Зайцеве, Донецька область, архівне фото, 2017 рік

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У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 31 грудня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили один обстріл із озброєння БТР поблизу населеного пункту Зайцеве.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 31 грудня.

Донбас. Що станеться у 2020?
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Донбас. Що станеться у 2020?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Під час обміну утримуваними особами між Україною і російськими гібридними силами біля пункту пропуску Майорськ у Донецькій області, 29 грудня 2019 року
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За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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