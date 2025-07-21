Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На війні проти України загинув російський «учитель року»

На війні проти України загинув учитель предмету «Основи безпеки життєдіяльності» (офіційно цей предмет тепер називається «Основи безпеки та захисту батьківщини») московської школи імені маршала Чуйкова Геннадій Старунов, який у 2022 році визнавався вчителем року і зустрічався з лідером РФ Володимиром Путіним.

Про загибель Старунова «під час виконання військового обов’язку» повідомив директор школи №1164 та муніципальний депутат Савеловського району Москви Михайло Клочихін. Подробиць про обставини смерті він не навів.

Геннадій Старунов – переможець конкурсу «Вчитель року Москви 2022», брав участь у війні з жовтня 2022 року. Як зазначає видання «Медуза», наприкінці травня 2025 року Старунов брав участь у засіданні наглядової ради організації «Росія – країна можливостей», яке проводив Володимир Путін. Президенту Росії вчитель розповів про свій військовий блог, а також запропонував «створити попередню підготовку для учасників спеціальної військової операції, щоб вони могли брати участь у конкурсах» платформи «Росія – країна можливостей».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG