Командування про відео бойовиків зі зниклим військовим: не перший випадок примусу

В оперативному командуванні «Північ» операції Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, звернули увагу на черговий випадок примусу до кривосвідчень військовослужбовця, який опинився в руках бойовиків.

«Його змушують все більше і більше лити бруд на Україну та своїх побратимів», – прокоментували в командуванні появу на інтернет-ресурсах гібридних сил 3 лютого змонтованого відеосюжету з нібито свідченнями військового.

«Це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, що дискредитують Збройні сили України та нашу країну. Наразі деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство. Але даний випадок ще раз доводить, що російські окупанти здатні на будь-які найпідліші дії, аби лиш нашкодити іміджу захисників України», – наголосили в командуванні.

Оприлюднене при цьому фото військовослужбовця, взяте з ресурсів бойовиків, збігається з виглядом військового, відео з яким з’явилося раніше того дня, 3 лютого. Його оприлюднили на інтернет-ресурсах підтримуваного і скеровуваного Росією незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним.

Ідеться про військового, який зник 28 січня і про якого вперше повідомили 1 лютого бойовики і зникнення якого того ж дня підтвердила і українська сторона, тільки тоді про нього інформувало оперативно-тактичне угруповання «Схід». Як випливає з повідомлень російських гібридних сил, це сталося на південний захід від нині окупованого Донецька.

Раніше 3 лютого російські гібридні сили оприлюднили відеосюжет нібито з допитом того військовослужбовця. На ньому чоловік, весь час зазираючи вгору за кадр, ніби підглядаючи текст, нервуючи і закашлюючись від хвилювання, проговорює весь стандартний набір звинувачень на теми небоєздатності українських військ, який щодня публікується на інтернет-ресурсах бойовиків без ніяких підтверджень.

Зокрема, чоловік, відповідаючи на підібрані йому запитання, говорить нібито про погані стосунки в підрозділі між бійцями і з командирами, про пияцтво і наркоманію у війську, про побиття, що мало стати причиною його переходу на бік ворога (і слідів якого на ньому не видно), про погану якість харчування і погане забезпечення одягом і обладнанням, а також про якихсь іноземців, які, мовляв, ходили по позиціях (але зі слів військового ясно, що він сам їх не бачив).

Окремим питанням була тема спецпідрозділу Нацгвардії «Азов», який традиційно називають «націоналістичним»: військовослужбовець із лав Збройних сил, до яких «Азов» не належить, так само нервуючи й закашлюючись, промовляє звинувачення на адресу бійців цього спецпідрозділу.

Також традиційним стало питання про ставлення до влади України, цього разу до президента Володимира Зеленського. Військовий промовив критичні слова на його адресу, після чого пролунало, що «за Януковича було набагато краще, і долар був по 8 гривень».

На відео видно численні монтажні склейки в місцях, де військовослужбовець мусить говорити довші тексти.

Такі випадки зникнення українських військових, яких потім використовували російські гібридні сили в своїх пропагандистських відеосюжетах, ставалися й раніше. Зокрема, ціла низка таких випадків сталася на півдні Донеччини на початку 2019 року. Єдиною принциповою різницею з нинішнім випадком було те, що тоді полонені військові промовляли критику на адресу тодішнього президента Петра Порошенка.

Тоді українські військові так само звертали увагу, що ці заяви були вочевидь щоразу зроблені під тиском.

26 січня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що, за її даними, на той час кількість незаконно утримуваних громадян України на окупованих територіях Донецької і Луганської областей становила 267 осіб, із них 226 цивільних, у тому числі 4 волонтерів, 37 військовослужбовців і 4 бійців добровольчих формувань.