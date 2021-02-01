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01 лютого 2021, Київ 20:31
Новини | Події

На Донбасі зник український військовий – угруповання «Схід»

«За наявною інформацією даний військовослужбовець перебуває на території, не підконтрольній уряду України. Тривають слідчі дії, обставини з’ясовуються», – йдеться в повідомленні

На Донбасі під час чергування на одному зі взводних опорних пунктів зник український військовослужбовець, повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід». За повідомленням, це сталося 28 січня.

«Зброя та набої залишилися на місці служби. Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав. За наявною інформацією даний військовослужбовець перебуває на території, не підконтрольній уряду України. Тривають слідчі дії, обставини з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримують 251 громадянина України.

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