У Росії через новий закон можуть заблокувати «Вікіпедію»

У Росії відповідно до нового закону про заборону популяризації VPN можуть заблокувати інтернет-енциклопедію «Вікіпедія». Про це 3 березня написав у своєму телеграм-каналі заступник голови комітету Державної думи РФ із інформаційної політики, інформаційних технологій та звʼязку Антон Горєлкін.

За його словами, стаття «Вікіпедії» про VPN-сервіси має всі ознаки, що дозволяють Роскомнагляду ввести блокування. Горєлкін зазначив, що для блокування ресурсу є й інші приводи. «У регулятора є ще цілий ряд претензій, за багатьма з яких вже є судові рішення. Законні підстави для блокування «Вікіпедії» є, залишилося зробити так, щоб це не викликало різкого дискомфорту у користувачів», – написав депутат.

З 1 березня в Росії набрала чинності заборона на «рекламу або популяризацію обходу блокувань». «Роскомнагляд» зможе блокувати не тільки інструкції щодо встановлення VPN, але й заклики до використання таких засобів. Прямої заборони застосування способів обходу у Росії немає, відповідальність також не передбачена, зазначає «Новая газета. Европа».

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Росії заблокували понад мільйон сайтів, у тому числі соціальні мережі Facebook, Instagram і Twitter, а також сайти недержавних ЗМІ, включно з Радіо Свобода. Для обходу блокувань росіяни використовують анонімізатори VPN. Попит на них різко зріс після лютого 2024 року. Наразі більше, ніж у Росії, VPN використовується лише в Китаї.