Як у Білорусі блокували YouTube і чи можна це зробити повністю

Інтернет-користувачі в Білорусі почали скаржитися на відсутність доступу до YouTube ще до Нового року. Тимчасове блокування відбулося перед виступом Світлани Тихановської, який транслювався через цей сервіс. Це перша відома спроба заблокувати YouTube в Білорусі. Раніше траплялося, що влада повністю відключала доступ до інтернету, як 9-12 серпня 2020 року.

Показово, що не у всіх інтернет-користувачів зник доступ. YouTube був доступний через сервіси VPN. Загалом блокування тривало близько 20 хвилин. Розповідаємо, як може статися блокування і що це означає.

Як могли заблокувати YouTube?

Журналісти Білоруської служби Радіо Свобода поспілкувалися з кількома експертами з комп’ютерної безпеки. За їхніми словами, блокування могло статися за кількома сценаріями. Перший – безпосередньо через доменне ім’я, іншими словами, коли блокуються всі адреси YouTube. Таке рішення ухвалює регулятор, тобто білоруська влада. Потім рішення доводиться до операторів, які надають послуги доступу до інтернету.

Другий спосіб, який описали співрозмовники Білоруської служби Радіо Свобода, – це блокування через Google Global Cache. Це сервери компанії Google, які зберігають популярний контент і забезпечують швидкий доступ до нього. Ці сервери також забезпечують доступ з глобальних серверів до локальних ресурсів інтернет-операторів. Вимкнення або блокування цих серверів також сповільнює доступ.

Третій спосіб – так званий «шейпінг». Це не блокування сервісу цілком, а звуження пропускної здатності даних. Про такий сценарій говорить медіа-аналітик Михайло Дорошевич.

«Технічно ми вважаємо, що був «шейпінг», це означає не блокування на 100%, а звуження пропускної здатності, що підтверджується даними Google, які свідчать про падіння YouTube-трафіку в Білорусі на 45%», – говорить Михайло Дорошевич.

Це означає, що сервер не був заблокований для всіх користувачів.

Білоруська служба Радіо Свобода звернулася до Google, якій належить сервіс YouTube, із проханням прокоментувати інцидент. Ми опублікуємо їхню відповідь, щойно її отримаємо.

Чи можуть його заблокувати повністю?

Теоретично це можливо, кажуть експерти. Однак таке блокування – складне завдання з невідомими наслідками, адже «це не просто сайт із кількома серверами». Зараз YouTube повністю заблокований у Китаї, Північній Кореї, Туркменистані, Ірані та Еритреї. У Росії вже кілька років ідуть розмови про блокування YouTube, але поки сервіс там працює.

У 2008 році Пакистан спробував заблокувати YouTube у себе, тоді користувачі по всьому світу втратили доступ до сервісу. Причиною стало те, що пакистанська компанія з управління трафіком надсилала неправдиві дані мережевим маршрутизаторам по всьому світу. Багато хто не міг отримати доступ до сервісу протягом двох годин.

«У Росії багато років говорили про блокування YouTube і дійшли висновку, що блокувати його шкідливіше, ніж не блокувати. Його планують блокувати в Росії, коли будуть робити свою альтернативу. У Білорусі немає ні грошей, ні технічних можливостей, ні ресурсів, щоб створити альтернативу YouTube. Державні медіа розміщують власний контент на YouTube. У цього сервісу багато серверів, у Google немає інфраструктури в Білорусі, одночасно відключити весь YouTube – це відрізати канал доставки інформації», – каже Михайло Дорошевич.

Як обійти блокування?

Навіть якщо YouTube повністю заблокують у Білорусі, отримати доступ до сервісу можна буде через VPN.

Це найпопулярніший спосіб обійти масове блокування сайтів. Користувач нібито підключається не до заблокованих ресурсів, а до чужої мережі, і з цієї мережі вже отримує доступ до певних ресурсів.

Можна також використовувати Web proxy. Це зручно, коли вам потрібно отримати доступ до сайту, а не до програми. Можна нічого не встановлювати, а використовувати сайт-«анонімайзер» (Web proxy). З боку провайдера буде видно, що користувач відвідує не заблокований сайт, а сторінку «анонімайзера», але що відбувається на цій сторінці – не видно.

Третій спосіб – веб-браузер Tor. Анонімна мережа проєкту Tor (The Onion Router – дослівно «цибулевий роутер») шифрує і перенаправляє інформацію багато разів через вузли мережі, перш ніж вона потрапить до користувача. Проєкт «цибулевий маршрутизатор» був розроблений ВМС США, але тепер він доступний кожному (на настільних комп’ютерах і Android, а в «урізаній» і не до кінця анонімній версії – на iOS).

У пресслужбі офісу Світлани Тихановської відреагували на блокування YouTube у новорічну ніч. За даними офісу, блокування лише «підвищило інтерес до звернення Світлани Тихановської».

«Це велика ганьба для режиму, і це свідчить про його безпорадність. З одного боку, режим не хотів, щоб люди дивилися новорічне звернення Тихановської, і не міг вигадати нічого кращого, ніж заблокувати YouTube. Звичайно, люди все одно дивилися звернення, більше того, це лише підвищило інтерес до нього. Це шкідництво і мстивість, але безуспішні. З іншого боку, це може бути тестом на можливе відключення YouTube. Це дуже небезпечно, і це ще один крок до ізоляції білорусів», – заявила прессекретарка офісу Світлани Тихановської Анна Красуліна.