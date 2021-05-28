У Єгипті загинув екскерівник Служби зовнішньої розвідки – МЗС

У Єгипті 28 травня загинув колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь, повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

«За наявною інформацією, 28 травня під час дайвінгу на єгипетському курорті Дахаб екскерівнику Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю стало зле. Рятівники підняли його тіло на поверхню води вже без ознак життя. На березі до приїзду швидкої йому робили серцево-легеневу реанімацію. Водночас, попри проведені під час екстреної госпіталізації інтенсивні реанімаційні заходи, медики констатували його смерть», – заявили у міністерстві.

У МЗС додали, що посольство України в Єгипті взаємодіє з єгипетською стороною для з’ясування точної причини смерті, підтримує зв’язок із рідними.

Віктор Гвоздь очолював Службу зовнішньої розвідки України від лютого 2014 до квітня 2016 року.