Адвокати: обмін Вілана може відбутися у вересні

Адвокати громадянина США Пола Вілана, засудженого в Росії на 16 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві, стверджують, що у вересні Вілана можуть обміняти. Адвокатів Володимира Жеребенкова і Ольгу Карпову цитує агентство ТАСС.

За словами Карпової, «переговори з обміну Вілана відбуваються і відбуваються активно». Вона також назвала вересень як можливу дату обміну, але наголосила, що це «неофіційна інформація». На кого можуть обміняти Вілана, адвокати не сказали. Раніше в цьому контексті згадували імена росіян Віктора Бута і Костянтина Ярошенка, які перебувають у американських тюрмах.

Вирок Вілану виголосили у червні. Він не згоден зі звинуваченням і вважає свою справу політичною, однак не став подавати апеляцію на рішення суду. Незважаючи на це, американець поки не етапований до колонії і як і раніше знаходиться у СІЗО «Лефортово».

Офіційні представники США і Росії не коментували можливість обміну. Американські офіційні особи засудили вирок, вони вважають, що вина Вілана в шпигунстві не доведена.