Фінал Ліги Європи: воротар приніс «Вільярреалу» перемогу над «Манчестер Юнайтед»

Іспанський «Вільярреал» обіграв англійський «Манчестер Юнайтед» у фіналі Ліги Європи.

У першому таймі рахунок відкрив гравець «Вільярреала» Жерар Морено. На початку другої половини зустрічі рахунок зрівняв Едінсон Кавані.

Основний і додатковий час завершилися з рахунком 1:1, тому переможця команди визначили в серії пенальті. «Вільярреал» здобув перемогу з рахунком 11:10.

Воротар іспанського клубу Херонiмо Рульї спочатку сам забив пенальті, а потім відбив удар голкіпера «Манчестер Юнайтед» Давіда Де Хеа.

«Вільярреал» здобув свій перший єврокубковий трофей. Для головного тренера Унаї Емері це вже четверта перемога в Лізі Європи. У 2014-2016 роках наставник тричі поспіль вигравав у турнірі із «Севільєю».

Єдиного разу Емері не зміг перемогти у фіналі Ліги Європи у 2019 році в часи роботи в лондонському «Арсеналі».