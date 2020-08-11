Школи Вірменії відновлять роботу 15 вересня – МОН

Вірменські школи відновлять роботу 15 вересня, повідомив міністр освіти Вірменії Араїк Арутюнян.

За його словами, також знову почнуть працювати вокальні, музичні та мистецькі школи.

Вони повинні будуть функіонувати згідно із санітарними та гігієнічними правилами.

Арутюнян додав, що рішення про університети й низку інших навчальних інституцій ухвалять протягом наступного тижня.

Усі освітні установи залишалися зачиненими з березня, коли запровадили карантин у зв’язку із загрозою коронавірусної хвороби COVID-19.

Надзвичайний стан у Вірменії запроваджений до 12 серпня, однак уряд планує продовжити його ще на місяць.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у Вірменії виявили понад 40 тисяч випадків COVID-19.