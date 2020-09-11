У Вірменії оголосили 4-місячний карантин через COVID-19

Уряд Вірменії оголосив чотиримісячний карантин по всій країні. Таке рішення ухвалили у зв’язку із закінченням 11 вересня терміну дії режиму надзвичайного стану, запровадженого в березні через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

Карантин запроваджують від 11 вересня до 11 січня 2021 року. Він передбачає заборону на в’їзд до Вірменії іноземним громадянам, крім дипломатичних працівників, водіїв вантажівок і близьких родичів покійних осіб.

Всі, хто в’їжджає, підлягають медогляду: в разі виявлення COVID-19, людину шпиталізують, якщо – не виявлять, то відправлять на двотижневий карантин.

У країні, як і раніше, діє масковий режим, громадські й масові заходи можна проводити за участю не більше ніж 60 осіб. Організацію і проведення масових зібрань і мітингів дозволяють за умови дотримання заходів особистої захисту і дистанції між учасниками в 1,5 метра.

Всі жителі Вірменії зобов’язані мати при собі документи. За порушення режиму карантину в країні діють штрафи.

За вихід на вулицю без маски – 10 тисяч драмів (більше ніж 20 доларів), за порушення обмежень на масові заходи і порушення режиму ізоляції або самоізоляції запровадили штрафи до 200 тисяч драмів (близько 400 доларів), за порушення правил в’їзду і виїзду в зону карантину – 70 тисяч драмів (140 доларів).

За даними на 11 вересня, в країні з початку пандемії виявлено понад 45,5 тисячі хворих на COVID-19, померли 1 189 людей. За останню добу виявлено 177 нових випадків.