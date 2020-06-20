Вірменія: експрезидента звільнили з-під варти під заставу в 4 мільйони доларів

Колишній президент Вірменії Роберт Кочарян звільнений з-під варти під заставу в розмірі 2 мільярди драмів (більше ніж 4,1 мільйона доларів), повідомляє Вірменська редакція Радіо Свобода Радіо Азатутюн.

Кочарян повернувся додому, але планує продовжити реабілітаційне лікування в медичному центрі «Ізмірлян».

18 червня Апеляційний суд Єревану скасував застосований щодо експрезидента Вірменії арешт й обрав звільнення під заставу як запобіжний захід.

Кочаряна, який правив країною з 1998-го по 2008 рік, заарештували в липні 2018 року. Звинувачення в утисках опозиції та хабарництві йому висунули в рамках кримінальної справи про події 1 березня 2008 року.

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Тоді після президентських виборів, на яких перемогу здобув Серж Сарґсян, відбулися акції протесту. Під час сутичок між силовиками й активістами загинули десять людей, сотні були поранені. Обставини того, як це сталося і хто віддав наказ застосувати силу проти учасників протесту, досі залишаються нез’ясованими. Президентом Вірменії на той момент був Роберт Кочарян.

Голова Спеціальної слідчої служби Сасун Хачатрян 11 вересня 2018 року заявив, що в учасників протесту стріляла армія.

«Справа 1 березня» довгий час не розслідувалася, але була відновлена після масових протестів 2018 року і приходу до влади у Вірменії Нікола Пашиняна.