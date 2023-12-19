Затриманого у Вірменії російського дезертира депортували до РФ

Мобілізованого росіянина Дмитра Сетракова депортували з Вірменії до Росії, повідомив 19 грудня правозахисний проєкт «Идите лесом», який допомагає росіянам уникнути участі у війні проти України.

За даними правозахисників, зараз Сетраков перебуває у Ростові-на-Дону в Регіональному управлінні військової поліції у Південному військовому округу. Йому шукають адвоката.

Російська військова поліція затримала Сетракова 7 грудня у вірменському місті Ґюмрі, де розташована 102-га військова база Росії. Сетраков був російським контрактником, але після вторгнення Росії в Україну відмовився служити та поїхав до Вірменії. Він зміг залишити Росію за допомогою проєкту «Идите лесом».

Проти Сетракова порушена кримінальна справа через самовільне залишення частини. У Ґюмрі його заарештували на 27 днів.

«Того дня йому дали зателефонувати дружині через гучний звʼязок, вона і передала інформацію нам. За його словами та словами тих, хто телефонував, його затримала вірменська військова поліція. Але за фактом був дзвінок з російського номера телефона на WhatsApp його дружині, і на аватарці була людина у формі російських військ у кашкеті з буквою Z. По суті російські військові на території іншої суверенної держави викрали людину», – розповіла керівниця відділу евакуації проєкту «Идите лесом» Дарʼя Берг. Вона наголосила, що це перший такий випадок в історії проєкту.

Як зазначає видання «Важные истории», затриманого у Вірменії російського мобілізованого вперше депортували до Росії.