Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 листопада 2019, Київ 09:08
Новини | Суспільство

Жителів Карпатського регіону попереджають про шквальний вітер

Попередження головним чином стосується високогір’я

Дивитись коментарі

Рятувальники з посиланням на Укргідрометцентр закликають до обережності 14 листопада жителів Карпатського регіону через прогнозований там шквальний вітер.

«Протягом доби 14 листопада пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності), на високогір’ї Карпат 40 м/с (ІІ рівень небезпечності). 14 листопада по Києву та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)», – йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Подібні попередження про погіршення погодних умов ДСНС поширює останні декілька днів.

/**/ /**/ У ніч на 13 листопада температура не опускалася нижче ніж +9,2
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

За всю історію спостережень у Києві видалася найтепліша ніч – метеорологи

За даними Укргідрометцентру, 14 листопада вдень в більшості західних областей невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вдень 8-13; у західних та південних областях до +16.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG