Жителів Карпатського регіону попереджають про шквальний вітер

Рятувальники з посиланням на Укргідрометцентр закликають до обережності 14 листопада жителів Карпатського регіону через прогнозований там шквальний вітер.

«Протягом доби 14 листопада пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності), на високогір’ї Карпат 40 м/с (ІІ рівень небезпечності). 14 листопада по Києву та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)», – йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Подібні попередження про погіршення погодних умов ДСНС поширює останні декілька днів.

За даними Укргідрометцентру, 14 листопада вдень в більшості західних областей невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вдень 8-13; у західних та південних областях до +16.