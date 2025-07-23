Спецпосланець Трампа планує відвідати Близький Схід

Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф планує відвідати Близький Схід.

«Ми всі, як президент, Державний секретар і посланник, маємо сильну надію, що ми запропонуємо ще одне припинення вогню, а також гуманітарний коридор для надходження допомоги. Ми з нетерпінням чекаємо на цю домовленість і на можливі рамки щодо припинення вогню», – заявила на брифінгу речниця Держдепу США Теммі Брюс.

Вона не надала інших подробиць про те, куди Віткофф вирушить або що він планує.

Як пише агенція АР з посиланням на трьох американських чиновників, Віткофф цього тижня вирушає до Європи для обговорення низки питань, зокрема Гази та зусилля щодо припинення вогню, але вони не розповіли подробиць про зупинки на Близькому Сході та не повідомили, куди саме Віткофф поїде і коли.

Велика Британія та ще понад 20 інших країн 21 липня закликали до негайного припинення війни у Секторі Гази.

Ізраїль розпочав бойові дії у Газі у відповідь на напад угруповання «Хамас» 7 жовтня 2023 року, в результаті якого було вбито близько 1200 людей і понад 250 захоплено в заручники. В результаті боїв і авіаударів, за даними палестинської сторони, в секторі загинули близько 58 тисяч людей, Ізраїль ставить ці цифри під сумнів і вказує на те, що неясно, скільки було вбито членів «Хамасу» і скільки мирних жителів. У заручниках залишається 50 людей, більшість із них, за наявними даними, мертві.

У Тель-Авіві ввечері 19 липня відбулася масова демонстрація із закликом припинити бойові дії та домогтися звільнення заручників. Учасники звернулися до президента США Дональда Трампа із закликом допомогти досягти цього.



