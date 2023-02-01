Віцепрезидентка парламенту Німеччини прибула до Києва

Віцепрезидентка німецького парламенту (Бундестагу), очільниця фракції партії «Союз 90/Зелені» прибула до Києва, повідомила вона у Twitter.



«Київ. Я приїхала сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їхньою мужністю. Найближчими днями хотілося б отримати уявлення про реконструкцію, гуманітарну ситуацію та важкі будні на місці», – написала Катрін Герінг-Екардт в твіттері, опублікувавши свої фото на тлі українського потяга.

Поїздка Герінг-Еардт відбулася після того, як минулого тижня Німеччина підтвердила, що надасть Україні танки Leopard 2 і дозволить іншим країнам постачати цей танк Україні.



Крім цього, сьогодні з візитом в Україні перебуває президент Австрії Александер Ван дер Беллен.