ОГП: 223 дитини загинули в Україні в результаті російського вторгнення

Понад 631 дітина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії РФ проти України, повідомляє Офіс генпрокурора з посиланням на ювенальних прокурорів. За офіційними даними, 223 дитини загинули та понад 408 зазнали поранень.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, вказує ОГП.



«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться в повідомленні.

5 травня через обстріл парку «Фельдман Екопарк» в селищі Лісне Харківської області загинув 15-річний хлопець-волонтер, який допомагав годувати та евакуювати тварин. Також напередодні стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування с. Новоселівка Покровського району Донецької області загинув 17-річний юнак.



Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1607 закладів освіти. При цьому 121 з них зруйновано повністю.